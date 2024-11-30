محمد بن زايد: في "يوم الشهيد" نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن راية الإمارات ستظل شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها وتقدمها في كل المجالات، معرباً سموه عن تقديره لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه وتجسيد قيمه ومبادئه.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "في "يوم الشهيد" نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه وتجسيد قيمه ومبادئه، ونؤكد اعتزازنا بذويهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم. وإن شاء الله تعالى ستظل راية الإمارات شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها وتقدمها في كل المجالات".