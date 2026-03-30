رئيس الدولة: الإمارات تدعم أمن العراق وإقليم كردستان

سموه ودينيس نغيسو يؤكدان أن العدوان الإيراني انتهاك للسيادة وتقويض للاستقرار

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً مع نجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق، أعرب خلاله عن إدانته الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل معاليه في محافظة دهوك.

وجدد سموه، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات لكل ما يعزز أمن جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق.

من جانبه، أعرب نجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه العراق عامة، وإقليم كردستان العراق خاصة.

وتناول الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية. وجدد معاليه إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف منزل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في محافظة دهوك، معربة عن أسفها لوقوع هذا الاعتداء الآثم. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات الكامل مع رئيس إقليم كردستان العراق وعائلته، ومع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في هذه الظروف، كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

الكونغو

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو «الكونغو برازيفيل»، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراته في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، كما بحث الجانبان خلال الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأدان هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكداً تضامن جمهورية الكونغو مع دولة الإمارات تجاه ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما بما يعزز المصالح المتبادلة ويخدم الأولويات التنموية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.

كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للكونغو في الانتخابات التي جرت أخيراً، متمنياً له التوفيق في تحقيق تطلعات شعبه نحو التقدم والازدهار، فيما شكر رئيس الكونغو سموه، معرباً عن تمنياته لعلاقات البلدين مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.

مجلس الشيوخ

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال مرئي مع السيناتور جوني إيرنست، عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزه بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وتطرق الاتصال إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق إلى الاعتداءات الإرهابية الإيرانية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية.

وأدانت جوني إيرنست هذه الاعتداءات لما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

حضر اللقاء، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، معالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.