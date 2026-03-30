الإمارات تحصد 32 جائزة في «باريس الدولية للعسل 2026»

حصدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ونحالو الإمارات 32 جائزة من «جائزة باريس الدولية للعسل 2026» (PIHA).

فقد حصد نحالو الإمارات 29 جائزة، منها 21 ذهبية، 6 فضيات، وبلاتينيتان، وذلك بفضل مشاركة متميزة لمربي النحل من مختلف مناطق الدولة.

وفازت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بثلاث جوائز، هي جائزة ذهبية لعسل السدر، وجائزة ذهبية لعسل السمر ضمن فئة العسل السائل، إضافة إلى جائزة فضية لعسل الغاف المتبلور.

ويُظهر هذا التتويج التقدم الكبير الذي حققته منتجات العسل الإماراتية، وجودة السلالات المحلية، والتطور المستمر في منظومة الإنتاج التي تقودها الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة العسل الإماراتي في الأسواق العالمية. كما شارك في المسابقة 13 مربياً ومربية من الدولة بـ29 عينة من أنواع العسل مثل السدر، السمر، الغاف، القرم، وزهور أبوظبي، إضافة إلى خلطة عسل الغاف مع الزنجبيل.

وقال أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يمثل هذا الإنجاز تأكيداً على التقدم الكبير في مجال تربية النحل وإنتاج العسل بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود المربين وبرامج التطوير التي تنفذها الهيئة. فوز الهيئة بثلاث جوائز عالمية، إضافة إلى الجوائز الذهبية العديدة لنحالينا، يعكس جودة منتجاتنا الوطنية وقدرتها على المنافسة العالمية».

وأضاف: «هذا الفوز يبرز أيضاً نجاح جهود الهيئة في تمكين مربي النحل في إمارة أبوظبي من خلال توفير بيئة إنتاجية متكاملة تدعم الابتكار وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي». وأوضح أن هذه الجوائز تمثل حافزاً لمواصلة الاستثمار في تحسين سلالة النحل الإماراتية، وتعزيز حضور العسل المحلي في الأسواق العالمية.

وفي إطار سعي الهيئة المستمر، أُطلقت برامج متقدمة لتطوير تربية النحل في أبوظبي، حيث تم تطوير سلالة نحل إماراتية قادرة على التكيف مع الظروف المناخية، وتم توزيع الآلاف من ملكات نحل العسل الإماراتي على المربين المحليين.