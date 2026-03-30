«أبوظبي للزراعة» تعتمد إرشادات حماية الإنتاج بعد انتهاء الحالة الجوية

اعتمدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مجموعة من الممارسات والإرشادات الضرورية، لضمان سلامة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، بعد انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، داعية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة اتباعها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإرشادات تشمل الإجراءات الواجب اتخاذها في المزارع فور توقف الأمطار والرياح، إضافة إلى النصائح الخاصة بحماية الثروة الحيوانية في العزب.

وفيما يتعلق بإدارة التربة وصيانة شبكات الري أكدت الهيئة ضرورة العمل على تصريف المياه من المساحات المزروعة بشكل فوري بعد انتهاء الأمطار، ثم القيام بعملية الري المباشر لغسل المزروعات، والتخلص من الأملاح المتراكمة حولها، مع أهمية العناية باستخدام الأسمدة لتعويض أي نقص في العناصر الغذائية دون الإفراط في استخدامها، بما قد يضر بالمزروعات.

ونصحت الهيئة برش المحاصيل بالمركبات النحاسية، ورش أشجار الفاكهة المثمرة بمركبات الكالسيوم بعد زوال أثر مياه الأمطار تجنباً للإصابات الفطرية، كما أوصت بتأجيل عمليات الحصاد وقطف وجمع الثمار.

وأوصت مربي الثروة الحيوانية الإسراع بتنظيف العزبة من مخلفات الأمطار، والتخلص من برك المياه وتجفيف أرضيات الحظائر، وإزالة الأجسام المتطايرة بفعل الرياح.