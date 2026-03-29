الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً ليلاً غرباً وعلى الجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 11:03 والمد الثاني عند 00:55 والجزر الأول عند الساعة 03:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:05.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 52:07 والمد الثاني عند الساعة 20:32 والجزر الأول عند الساعة 14:12 والجزر الثاني عند الساعة 02:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 19 80 35

دبي 26 20 80 30

الشارقة 25 20 75 30

عجمان 26 18 75 25

أم القيوين 25 18 75 30

رأس الخيمة 25 17 80 30

الفجيرة 27 20 70 25

العـين 25 19 60 20

ليوا 26 18 80 20

الرويس 25 17 85 35

السلع 25 20 80 30

دلـمـا 25 20 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 19 85 35

أبو موسى 24 22 80 35