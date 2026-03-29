شرطة الشارقة تسلّم أرقام المركبات المفقودة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مبادرة توعوية وخدمية مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات مرنة تراعي احتياجاتهم، عبر تسليم أرقام المركبات المفقودة مباشرة إلى منازلهم دون رسوم، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المجتمع.

وأوضحت شرطة الشارقة أن المبادرة تستهدف تمكين المستفيدين من تسلّم الأرقام المفقودة للمركبات خلال الحالة الجوية، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، حيث يتم إنجاز الطلبات وإيصالها إلى المنازل بسهولة ويسر، بما يختصر الوقت والجهد على الفئات المستهدفة.

وبيّنت أن تقديم طلب إصدار الأرقام المفقودة يتم عبر مركز الاتصال 901، فيما تتولى إدارة ترخيص الآليات والسائقين استكمال الإجراءات، بما يشمل طباعة الأرقام وتسليمها إلى المستفيدين في منازلهم، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والميدانية.

وأكدت القيادة العامة أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهها نحو تطوير خدمات استباقية تسهم في تيسير الإجراءات، لا سيما في ظل الظروف الجوية الاستثنائية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز استقرار المجتمع وسلامته.

ودعت شرطة الشارقة كبار المواطنين وأصحاب الهمم إلى الاستفادة من هذه الخدمة، مؤكدة استمرارها في إطلاق مبادرات نوعية ترتقي بكفاءة الخدمات الأمنية والخدمية، وتعزز تكامل المنظومة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية تطلعات المجتمع.