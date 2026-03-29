رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس السوري تسلمها عبدالله بن زايد





تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله معالي أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أسعد الشيباني، واستنكرا بشدة الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية، وأكدا حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

كما أكد معالي أسعد حسن الشيباني تضامن سوريا الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره لمعالي أسعد حسن الشيباني على موقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي أسعد الشيباني، مؤكداً دعم دولة الإمارات للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، وكل ما يسهم في تلبية تطلعاتهم نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمات والقضايا العالقة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.