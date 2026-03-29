إعلان انتهاء الحالة الجوية على أنحاء الدولة

أكد تقرير الحالة الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، انتهاء الحالة الجوية على مختلف مناطق دولة الإمارات واستقرار الأحوال الجوية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وعدد من الشركاء لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مركز الأرصاد ومتابعة مستجدات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، ثمن الفريق جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية خلال فترة الحالة الجوية، ومستوى الجاهزية والاستجابة، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستمرار في متابعة الأحوال الجوية واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

منظومة متكاملة

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة من التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختصة، بما يعكس تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، ويسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية المجتمع، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالات والظروف الطارئة المختلفة بكفاءة واقتدار.

كما سجلت الأمطار التي هطلت على مناطق متفرقة من الدولة، أمس، كميات لافتة، نتيجة تأثر الدولة بحالة جوية اتسمت بتكاثر السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن جبل ينس في رأس الخيمة تصدر قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 244 ملم، تلاه المنامة في عجمان بـ234.7 ملم، ثم الهير في العين بـ234.1 ملم، كما سجل جبل مبرح في رأس الخيمة 229.7 ملم، فيما بلغت كمية الأمطار في خطم الشكلة في العين 226.6 ملم.