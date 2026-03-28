محمد بن راشد: الخيل رمز للسرعة والقوة والعزيمة التي لا تقهر وكذلك دولة الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الخيل رمز للسرعة والقوة والعزيمة التي لا تُقهر ولا تكسر، وكذلك دولة الإمارات وكذلك شعب الإمارات .

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس": احتفت دولة الإمارات اليوم باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك في أحد أهم سباقات العالم للخيول في عامه الثلاثين ".

وأضاف سموه " إنجاز جديد لرياضة الإمارات … وإنجاز متجدد في نجاح التنظيم والاستضافة .. ونبارك للولايات المتحدة فوز الخيل ماغنيتيود بأهم وأغلى كأس للخيل في العالم".

وتابع سموه "الخيل رمز للسرعة .. والقوة .. والعزيمة التي لا تقهر ولا تُكسر .. وكذلك دولة الإمارات .. وكذلك شعب الإمارات . حفظ الله الإمارات وأدام عزها ومجدها وقوتها".