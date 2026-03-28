الشارقة.. عودة تدريجية لتشغيل خطوط النقل بين المدن

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة عن العودة التدريجية لتشغيل خطوط النقل بين المدن، وذلك في إطار استئناف الخدمات وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وشملت المرحلة الحالية تشغيل عدد من الخطوط، وهي:

- خط 112 إلى إمارة عجمان.

- خط 117 إلى إمارة أبوظبي.

- خط 118 إلى مدينة العين.

- خط 116 إلى مدينة خورفكان عبر مسافي والفجيرة.

- خط 611 إلى مدينة كلباء عبر مسافي والفجيرة.

كما تم تشغيل خط 66 للمواصلات العامة داخل مدينة كلباء.

وتؤكد الهيئة استمرار متابعة جاهزية باقي المسارات تمهيداً لإعادة تشغيل بقية الخطوط، بما يضمن استمرارية الخدمة وسلامة الركاب