شرطة دبي تتلقى 56,608 مكالمات أثناء المنخفض الجوي

عمل مُتلقو البلاغات في مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي كخلية نحل نشطة أثناء المنخفض الجوي على مدار 24 ساعة، من أجل سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة التي تصل إلى الرقم 999، ثم تقييم هذه البلاغات بسرعة ودقة، وتوجيه الدوريات والفرق المختصة للتعامل الفوري مع الحوادث وتجمعات المياه.

واستطاع مُتلقو البلاغات في مركز القيادة والسيطرة الرد على عدد كبير من المكالمات خلال المنخفض الجوي، حيث بلغ عدد المكالمات، من السادسة صباح يوم الإثنين إلى السادسة صباح يوم الجمعة، 56 ألفاً و608 مكالمات، وهو ما يعكس الدور الهام الذي يقوم به مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي.

القلب النابض

وأكد العميد تركي بن فارس، مدير مركز القيادة والسيطرة، أن المركز يُعد القلب النابض لإدارة الحالات الطارئة في شرطة دبي، حيث يحتوي على أنظمة متطورة تتيح متابعة الوضع الميداني لحظة بلحظة، مما يسهم في سرعة الاستجابة للبلاغات وحماية الأرواح والممتلكات بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن مركز القيادة والسيطرة يحتوي على شاشة عملاقة تعرض مختلف مناطق إمارة دبي بصورة مباشرة وبدقة متناهية، تُظهر مختلف التفاصيل، إلى جانب عرض شريط الأخبار الخاص بالقنوات الإخبارية، وعرض البيانات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل الشرطي.

وبيّن أن الشاشة تعرض أيضاً مواقع الدوريات الأمنية على خريطة ثلاثية الأبعاد بشكل فوري ومباشر، وتُمكن الموظفين من متابعة حركة الدوريات عبر أجهزة "التترا" المزودة بخاصية الـ" GPS" مع القدرة على توجيه الدوريات إلى أي موقع، وإرسال التعليمات فوراً عبر اللاسلكي.

وأضاف أن مركز القيادة والسيطرة يستطيع مراقبة حركة دوريات الشرطة في الميدان لحظة بلحظة، ما يضمن استجابة أسرع، وتحريك أقرب قوة إلى موقع الحادث، إلى جانب وجود تنسيق عالٍ بين المركز والجهات المعنية الأخرى، مثل القيادة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي وغيرها، لضمان تكامل الجهود وسرعة التعامل مع أي ظرف طارئ مثل المنخفض الجوي.

وتابع: "لا يقتصر دور مركز القيادة والسيطرة على الاستجابة للمكالمات الطارئة فقط، بل يمتد إلى توعية الجمهور من خلال الرسائل والإرشادات التي يتم بثها عبر مختلف القنوات، لحث السائقين على توخي الحذر وتجنب الطرق المتأثرة، ما يسهم في الحد من الحوادث".

سرعة الرد على المكالمات

من جانبه، أكد المقدم خالد أحمد المندوس، نائب مدير مركز القيادة والسيطرة بالوكالة، أن 97% من المكالمات الواردة إلى مركز القيادة والسيطرة يتم الرد عليها خلال 10 ثوانٍ فقط، وهو إنجاز يعكس احترافية الأداء ويدعم الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وبيّن أن المركز يضم، إلى جانب العنصر الرجالي، نخبة من العنصر النسائي، وذلك في إطار تعزيز حضور وتمكين العنصر النسائي في مختلف الإدارات، مشيراً إلى أن جميع الأفراد يعملون باحترافية عالية جنباً إلى جنب ليبقى الأمن والسلامة أولوية قصوى في كل الأوقات، حتى في أصعب الظروف الجوية.

فريق عمل واحد

إلى ذلك، عبّر الرقيب سعيد محسن عن فخره واعتزازه بالعمل في مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، مؤكداً أن العمل يتم على مدار الساعة بروح الفريق الواحد، من أجل تعزيز الأمن والأمان، وسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، وسرعة تقديم الخدمات إلى أفراد المجتمع من أجل إسعادهم والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وقال: "نفخر، كأفراد في شرطة دبي، بدورنا المحوري في تلقي البلاغات، حيث نحرص على تحليل البلاغات الواردة بسرعة وكفاءة، وتوجيه الفرق والدوريات الميدانية بما يضمن التعامل الفوري مع مختلف الحالات الطارئة، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع".

كل بلاغ مسؤولية

إلى ذلك، قال العريف أول أحمد محمد سالم: "نعتبر كل بلاغ مسؤولية إنسانية قبل أن يكون إجراءً وظيفياً، ونعمل بكل جهد لضمان وصول المساعدة في الوقت المناسب، خاصة في ظل الظروف الصعبة مثل التقلبات المناخية"، مضيفاً أن التدريب المستمر وصقل المهارات اللذين يحظى بهما الموظفون في مركز القيادة والسيطرة يسهمان في سرعة التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، والعمل بحرفية تحت الضغط، وسرعة اتخاذ القرار المناسب.

نسعى لأن نكون على قدر الثقة

أما العريف أول ماجد عبده مصاح، فقال: "نحن الخط الأول في استقبال البلاغات الطارئة، ونسعى دائماً لأن نكون على قدر الثقة التي توليها لنا القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال استجابة دقيقة وسريعة للبلاغات تحفظ أمن وسلامة المجتمع".

وأضاف: "يحرص جميع مُتلقّي البلاغات على تقديم كل إمكاناتهم من أجل مساعدة ودعم أفراد الجمهور في إمارة دبي، لأن حياة الناس تُعد أولوية قصوى".