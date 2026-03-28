خليفة شاهين وسعيد الهاجري ينقلان تعازي عبد الله بن زايد في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة

نقل معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، تعازي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة، المتعاقد المدني في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر الاعتداء الصاروخي الإيراني الغاشم والإرهابي الذي استهدف أراضي المملكة.

وأعرب معاليهما خلال زيارتهما مجلس العزاء الذي أقيم في مجلس الوثبة بأبوظبي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد، سائلين المولى عزَّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.