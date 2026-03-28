Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حريق ثالث في محيط "كيزاد" نتيجة سقوط شظايا وإصابة إضافية لشخص سادس

undefined's profile picture

وام

أكدت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي أن الحادث الذي تم الإعلان عنه سابقاً، والناجم عن سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، أسفر عن وقوع حريق ثالث.

كما أكدت وقوع إصابة إضافية لشخص من الجنسية الباكستانية نتيجة الحادث ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ست إصابات بين الخفيفة والمتوسطة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة نجحت في السيطرة على الحرائق الثلاثة وتواصل الآن عمليات التبريد. وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.