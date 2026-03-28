Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

"الأرصاد": استمرار الرياح الشمالية الغربية واضطراب البحر في الخليج العربي وعُمان

undefined's profile picture

البيان

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات تنبيهاً بشأن استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق الدولة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى 45 كم/ساعة.

وأوضح المركز أن هذه الرياح تؤدي إلى اضطراب البحر، مع توقع ارتفاع الموج في الخليج العربي ليصل أحياناً إلى 9 أقدام، في حين يبقى الموج في بحر عمان مضطرباً ويصل إلى 7 أقدام.

وأفاد المركز أن هذه الأحوال الجوية ستستمر اعتباراً من الساعة 10:30 صباح اليوم السبت 28 مارس 2026 وحتى الساعة 12:00 ظهراً يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالنسبة لبحر عمان، وحتى الساعة 10:00 صباح يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالنسبة للخليج العربي.