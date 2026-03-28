أبوظبي.. الجهات المختصة تتعامل مع حريق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية

قال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة له، اليوم، عبر حسابه على منصة إكس،:" تتعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثتي اندلاع حريق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، والناجم عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".

وأفاد: في إطار المتابعة المستمرة للحادث، تؤكد الجهات المختصة أن الحادث أسفر عن تعرض 5 أشخاص من الجنسية الهندية لإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة.

وأضاف: تهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.