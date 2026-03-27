"كسوة الأمل لابتسامة أطفال غزة".. قوافل إماراتية تصل قطاع غزة مجدداً

وصلت قوافل إماراتية مجددًا إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3، لتوفير احتياجات السكان وتقديم مساعدات تُخفف عنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأهالي.

فقد وصلت قافلة كسوة الأمل لابتسامة أطفال غزة إلى القطاع محملة بمئات الأطنان من الملابس، لتدخل البهجة على قلوب العائلات المتعبة وتمنحهم شعورًا بالدعم والاهتمام.

وشملت القوافل الملابس ومستلزمات أساسية، وذلك بدعم من المؤسسات الإنسانية الإماراتية التي تواظب على العمل المتواصل وإرسال المساعدات لأهالي غزة، لتؤكد أن العطاء لا يتوقف وأن الدعم مستمر للوصول لكل محتاج.