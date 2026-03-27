أرباح "ريسبونس بلس" تناهز 50 مليون درهم في 2025

أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.ع (ADX: RPM)، عن نتائجها المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13% من 455 مليون درهم في 2024 إلى 516 مليون درهم بنهاية 31 ديسمبر 2025. وبلغ صافي الربح خلال الفترة 49.96 مليون درهم، فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى 245.8 مليون درهم بنهاية 2025. كما بلغت إجمالي الأصول 387.22 مليون درهم في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 375.90 مليون درهم بنهاية 2024. وبلغت ربحية السهم 0.25 درهم في 2025، مما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة للمساهمين.

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة: إن الأداء القوي للشركة خلال عام 2025 يعكس فعالية استراتيجيتنا في التنويع سواء من حيث التوسع الجغرافي أو نمو الخدمات. لقد وضعنا أسسًا قوية لخططنا التوسعية، وتؤكد نتائجنا الإيجابية عامًا بعد عام مكانتنا في سوق خدمات الرعاية قبل دخول المستشفى والخدمات الطبية الطارئة، مما يعزز مسار نمونا عالميًا. لدينا خطط طموحة لعام 2026.”

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي للشركة:“لدينا استراتيجية قوية للتوسع والتنويع في 2026، تشمل إطلاق قطاعات أعمال جديدة لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع الحضور في الأسواق، وتقديم خدمات طبية متقدمة تتماشى مع متطلبات المستقبل. كما نعمل على إطلاق خدمات الإخلاء الطبي الجوي المتكاملة ومرافقة المرضى على الرحلات التجارية من خلال شراكة مع ICATT، مما سيدعم الكفاءة والإنتاجية وآفاق النمو.”