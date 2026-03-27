«محمد بن راشد للفضاء» يؤكد التزامه بـ«أرتميس» لتعزيز الحضور المستدام للبشر على سطح القمر

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، وانطلاقاً من إعلان وكالة «ناسا» حول العمل على بناء حضور مستدام للبشر على سطح القمر، التزامه المستمر ببرنامج «أرتميس»، وشراكته مع «ناسا». وبينما يتابع تطوير قدراته في مجال مهمات استكشاف القمر بهدف تحقيق رؤيته وأهدافه، يرحب مركز محمد بن راشد للفضاء بالتوجه الجديد لوكالة «ناسا»، والمتمثل بسلسلة المهمات المتتالية التي تم الإعلان عنها.

وأضاف المركز في بيانه، «لطالما كان تطوير بنى تحتية تحضِّر لوجود مستدام على سطح القمر غاية أساسية لقطاع الفضاء عالمياً، واليوم يتطلع المركز إلى أن يكون جزءاً من هذه المسيرة». وأكد المركز التزام دولة الإمارات برؤية طويلة الأمد في مجال استكشاف الفضاء، ويتجسد ذلك في كل ما يعمل عليه المركز والأهداف التي نسعى لتحقيقها.

واختتم المركز بيانه بهذه الخصوص، «نحن اليوم أمام محطة تاريخية في مسيرة استكشاف الفضاء، وستواصل دولة الإمارات دورها المساهم فيها، بما يعكس طموحاتها الكبيرة».