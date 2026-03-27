الفجيرة: جميع طرق الإمارة تشهد حركة مرورية انسيابية ولا توجد إغلاقات

أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أن جميع طرق الإمارة تشهد حركة انسيابية عامة سواء الخارجية أو الداخلية؛ ولا توجد أي إغلاقات، حيث تتواجد فرق العمل على مدار الساعة، مدعومة بمعدات حديثة وآليات متخصصة للشفط والتصريف، لضمان التعامل السريع مع تجمعات المياه والحد من تأثيرها على الحركة المرورية.

وقالت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، إن جميع مداخل ومخارج الإمارة سالكة منذ ساعات الصباح الأولى، ودعت السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية، والتأكد من جاهزية مركباتهم قبل التوجه إلى الرحلات البرية أو المناطق الوعرة، مشيرة إلى إمكانية طلب الخدمة عبر الرقم "8003772" في حال التعرض لأي طارئ على الطريق.