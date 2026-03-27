قرقاش: الموقف الإماراتي ثابت وصلب وسرديتنا حاضرة بثقة وإقناع في التصدي للعدوان الإيراني الغاشم

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الموقف الإماراتي تجاه العدوان الإيراني ثابت وصلب، وأن سردية الدولة حاضرة بثقة وإقناع، ولغتها واضحة تقوم على المنطق في صلب التصدي لأي اعتداء.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الموقف الإماراتي ثابت وصلب، وسرديتنا حاضرة بثقة وإقناع، ولغتنا واضحة تقوم على المنطق، في صلب التصدي للعدوان الإيراني الغاشم. لم نرد هذه الحرب وسعينا لتجنبها، لكن إرهاب المعتدي ونواياه المبيتة وعدوانه السافر لن ينال من عزيمتنا"، مضيفاً: "حضور الموقف الإماراتي عبر مختلف المنابر مكسب حقيقي في معركة السرديات".