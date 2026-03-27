"الطوارئ والأزمات" تحذر من مخاطر الأودية والمناطق المغمورة بالمياه

حذّرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجمهور من الاقتراب من الأودية والمناطق المغمورة بالمياه، مؤكدة أن هذه الأماكن قد تبدو آمنة لكنها قد تتحول إلى خطر مفاجئ خلال الأحوال الجوية المتقلبة.

وأوضحت الهيئة أن الأودية والأماكن المغمورة بالمياه تشكل خطراً متزايداً خلال الأحوال الجوية المتقلبة، حيث قد ترتفع منسوب المياه فيها بشكل مفاجئ ودون إنذار، مما يعرض الأرواح للخطر.

وقالت الهيئة إن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في حماية السلامة العامة والحد من المخاطر والأضرار، مشيرة إلى أن سلامة الجمهور تظل دائماً على رأس أولوياتها.

لذا يُرجى الابتعاد عنها تماماً وعدم محاولة عبورها، فالتقيد بهذه الإرشادات يساهم في الحفاظ على السلامة والحد من المخاطر والأضرار.