شرطة رأس الخيمة تحذر من فيضان 4 سدود وتدعو للابتعاد عن مجاري الأودية





أصدرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تنبيهاً عاجلاً للجمهور، أكدت فيه رصد فيضان عدد من السدود والحواجز المائية في الإمارة نتيجة الأحوال الجوية السائدة، وهي: سد وادي نقب، سد المنصب، سد أذن، وحاجز شوكة.

ودعت الشرطة المواطنين والمقيمين ومرتادي تلك المناطق إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد الفوري عن محيط السدود ومجاري الأودية، لضمان سلامة الجميع وإفساح المجال أمام الجهات المختصة للقيام بمهامها الميدانية دون عوائق.

وشددت القيادة العامة على أهمية الالتزام بالإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وتجنب ارتياد المناطق الجبلية أو المنخفضة التي قد تتعرض لتدفقات سيول مفاجئة خلال هذه الفترة، متمنية السلامة للجميع.