إغلاق احترازي لطريق مليحة عند جسر قطاة بسبب جريان الوادي

الشارقة - ريد السويدي

أعلنت شرطة الشارقة إغلاقاً مؤقتاً لطريق مليحة عند جسر قطاة باتجاه المنطقة الوسطى في كلا الاتجاهين، وذلك على خلفية جريان الوادي في المنطقة نتيجة الحالة الجوية.

وأكدت الشرطة أن القرار يأتي ضمن إجراءات وقائية تهدف إلى حماية مستخدمي الطريق وتفادي أي مخاطر محتملة، داعية السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واستخدام المسارات البديلة لضمان سلامتهم. وشددت على استمرار متابعة الوضع الميداني بشكل مباشر، مع تعزيز انتشار الدوريات في المواقع الحيوية، لضمان انسيابية الحركة والتعامل الفوري مع أي مستجدات