منطقة الطويين في الفجيرة تسجل أعلى هطول للأمطار بواقع 47.9 ملم

وام


 شهدت إمارة الفجيرة كمية أمطار متفرقة مع مرور المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة خلال الفترة الحالية، وسجلت منطقة الطويين التابعة للإمارة أعلى كمية أمطار على مستوى البلاد ليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة الطويين في إمارة الفجيرة تصدرت قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 47.9 ملم، تلتها منطقة المرجان في إمارة رأس الخيمة بـ 39.7 ملم، ثم مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة بـ 33.3 ملم، فيما سجلت منطقة خطم الشكلة في إمارة أبوظبي 31.6 ملم.

وتسببت الحالة الجوية في انخفاض درجات الحرارة وجريان بعض الشعاب في المناطق الجبلية وسط دعوات مستمرة من الجهات المعنية بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية لضمان سلامة الجميع خلال هذه التقلبات الجوية التي يشهدها المنخفض في مختلف أرجاء البلاد.