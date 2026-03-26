طقس الإمارات غداً .. أمطار غزيرة على أنحاء الدولة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق الدولة على فترات، وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا خاصة مع السحب، ويحدث المد الثاني عند 08:05 والجزرالأول عند الساعة 15:02 وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا الموج خاصة مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:26 والمد الثاني عند الساعة 05:10 والجزر الأول عند الساعة 10:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 22 90 30

دبي 32 21 90 45

الشارقة 32 21 85 45

عجمان 32 23 85 45

أم القيوين 26 22 90 45

رأس الخيمة 29 21 85 50

الفجيرة 28 21 90 55

العـين 30 19 80 35

ليوا 32 20 85 30

الرويس 32 22 90 45

السلع 31 22 85 40

دلـمـا 26 23 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 21 85 45

أبو موسى 25 22 90 45