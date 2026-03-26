"طرق دبي" تنفّذ 7129 زيارة ميدانية و11 حملة تفتيشية لحرم قطارات المترو والترام خلال 2025

تُواصِلُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ زياراتها الميدانية الدورية لحرم شبكة قطارات مترو وترام دبي، في إطار جهودها الرامية إلى حماية أصول السكك الحديدية، وضمان أعلى مستويات السلامة التشغيلية، وتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لمزاولة الأعمال ضمن منطقة حماية السكك الحديدية في إمارة دبي.

وتفصيلاً، قال محمد الأميري، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "بلغ عدد الزيارات الميدانية المنفذة لحرم السكك الحديدية لمترو وترام دبي 7129 زيارة خلال العام 2025، وقد أسفرت هذه الزيارات عن رصد عدد من الملاحظات الفنية، التي تعاملت معها الفرق الميدانية التابعة للهيئة بشكل فوري وفق الإجراءات المعتمدة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لضمان استمرارية التشغيل الآمن، والحد من أي أخطار محتملة قد تؤثر في سلامة البنية التحتية أو حركة القطارات".

وأضاف الأميري: "نفّذنا كذلك 11 حملة تفتيشية، خلال العام الماضي، بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، وشملت جميع خطوط شبكة القطارات والمحطات، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بمعايير السلامة المعتمدة، ومتابعة جاهزية البنية التحتية، وتقييم مستوى أداء المقاولين العاملين ضمن نطاق حماية السكك الحديدية، إضافة إلى رصد أي ملاحظات قد تؤثر في سلامة الركاب ومستخدمي مترو وترام دبي".

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل: حماية أصول السكك الحديدية في إمارة دبي والحفاظ على كفاءتها التشغيلية واستدامتها، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة الأعمال في منطقة حماية السكك الحديدية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومنظمة، وتوثيق العلاقات مع أصحاب المصلحة وتعزيز التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية، بما يسهم في سرعة معالجة الملاحظات الفنية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وشدد الأميري على أن الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية تُعد جزءاً من منظومة رقابية استباقية تهدف إلى الكشف المبكِّر عن أي ملاحظات أو تحديات محتملة، ومعالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعكس التزام دبي المستمر بتطوير منظومة نقل جماعي آمنة وموثوقة ومستدامة، تواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع في الإمارة.

وأشار الأميري إلى استمرار الهيئة في تنفيذ برامج رقابية وتوعوية دورية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة في شبكة السكك الحديدية، والحفاظ على سلامة الركاب وجميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة.