مكتوم بن محمد: دبي تسجل أعلى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تمضي دبي ثابتة الخطى في تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 في أن تصبح أحد أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

وقال سموه: "سجلت دبي أعلى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، لتصل إلى المركز السابع عالمياً، ما يعكس تنافسيتها وريادتها العالمية، ويعزز دورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً".

