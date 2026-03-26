حاكم رأس الخيمة يستقبل سفراء كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، كلاً من فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وجيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وخورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفراء، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما تم تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سموه بروابط الصداقة المتنامية وأوجه التعاون المتنوعة التي تجمع إمارة رأس الخيمة وكلاً من كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا، مؤكداً أهميتها في تعزيز فرص التنمية في القطاعات الحيوية لدى الجانبين.

من جانبهم، أعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالعلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وبما تشهده الدولة وإمارة رأس الخيمة من نهضة حضارية شاملة في مختلف المجالات.