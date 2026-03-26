عبدالله بن زايد يدين المخطط الإرهابي في الكويت ويؤكد تضامن الإمارات الكامل معها





أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في دولة الكويت الشقيقة، والذي شمل ضبط شبكة مرتبطة بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وتجنيد أشخاص، في عمل إجرامي خطير يهدد أمن واستقرار دولة الكويت الشقيقة.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي نجحت في إحباط هذا المخطط والكشف عن عناصره.

وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.

واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات، مشدداً على دعم ووقوف الدولة مع جميع الإجراءات التي تتخذها الكويت للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحماية مكتسباتها الوطنية.