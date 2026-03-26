صقر غباش: اعتداء إيران الغاشم على الإمارات ودول مجلس التعاون والأردن انتهاك سافر لسيادة الدول

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جيسين زينج - سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، في مقر المجلس في أبوظبي.

بحضور عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الصديقين وما يربط البلدين من علاقات متينة راسخة ومتجذرة.

وفي بداية اللقاء قدم معالي صقر غباش التهنئة والترحيب لسفير جمهورية الصين الشعبية المعين حديثاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معرباً عن تطلع المجلس الوطني الاتحادي لتعزيز أواصر التعاون والعلاقات البرلمانية بين البلدين خلال فترة عمله في الدولة.

وأشار معاليه إلى التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من اعتداء إيران الغاشم وغير المبرر على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتاً إلى أن تلك الاعتداءات شكلت انتهاكاً سافراً لسيادة الدول ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد معاليه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت قبل وخلال الأزمة، سياسة واضحة قائمة على ضبط النفس وتجنب الانخراط في أي تصعيد عسكري، بما في ذلك عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي طرف إقليمي، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي..

وأشار معاليه إلى أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الصيني، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى التأكيد على أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية.

من جانبه أشاد جيسين زينج - سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها.

وأكد دعم جمهورية الصين الشعبية لأمن واستقرار دولة الإمارات، وضرورة احتواء التصعيد واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.