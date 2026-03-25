سلطان الجابر خلال لقائه جي دي فانس: استعادة حرية الملاحة عبر هرمز الحل المستدام الوحيد لاستقرار الأسواق العالمية

استقبل معالي جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي اليوم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى نائب الرئيس الأمريكي، مشيداً بالعلاقات الثنائية ومؤكداً الحرص على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "سررت باللقاء مجدداً مع معالي جي دي فانس في هذه المرحلة الحرجة، حيث أكدنا على أن أمن الطاقة يُعد ركيزة أساسية للأمن العالمي، وأن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل الحل المستدام الوحيد لاستقرار الأسواق العالمية. كما شددنا على قوة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية عبر مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم".