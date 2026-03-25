دفاعاتنا تتصدى لـ 2178 صاروخاً وطائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

تصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، لـ5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيّرة، قادمة من إيران. وذكرت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تصدت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة لـ357 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1806 طائرات مسيّرة بمجموع 2178 صاروخاً ومسيرة.

وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف البحرين، وأسفر عن استشهاد مدني متعاقد في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، خلال مهمة روتينية ضمن الطاقم الإماراتي، وإصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية، وعدد من الجنود البحرينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن الاعتداء يُمثل انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة. وأعربت الخارجية عن تضامن الإمارات الكامل مع البحرين، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها.

وأثبتت الصواريخ الإيرانية عداء طهران للخليج أكثر من إسرائيل، حيث تقصف إيران الدول الخليجية أكثر من إسرائيل، وهي حقيقة تعززها الأرقام الصادرة عن وزارات الدفاع.

وأثبتت الإحصائيات أن 85 % من صواريخ إيران ومسيراتها أطلقت نحو الخليج مقابل 15 % نحو إسرائيل. فقد أطلقت طهران على دول الخليج حتى يوم أول من أمس 4911 صاروخاً ومسيرة مقابل 850 على إسرائيل.

وتتصدر الإمارات قائمة الدول التي استهدفتها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، بـ357 صاروخاً، و15 صاروخاً جوالاً، و1806 مسيرات، متجاوزة وحدها صواريخ إيران تجاه إسرائيل، والتي أطلقت طهران عليها 300 صاروخ و550 مسيرة.