Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد بن زايد يبحث هاتفياً ورئيسة سلوفينيا ورئيس وزراء ماليزيا تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي

  • استعراض تأثير التصعيد العسكري على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي
undefined's profile picture

وام

أبوظبي

نتاشا موسار تؤكد تضامن سلوفينيا مع الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها

أنور إبراهيم يشيد بإدارة الدولة الحكيمة للأزمة وكفاءة إجراءاتها في الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين والزوار

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الدكتورة نتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية، لما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول، والقوانين والأعراف الدولية، وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت نتاشا موسار تضامن سلوفينيا مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيدةً بإدارة دولة الإمارات الحكيمة للأزمة وإجراءاتها في الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وسلامتهم.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده، وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار الجاد، والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة العالقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.

كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون وفرص تطويره، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة دعم العلاقات الثنائية بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين ويخدم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، أمس، من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

كما تناول الاتصال الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد رئيس الوزراء الماليزي، إدانة هذه الاعتداءات، مشيداً بإدارة دولة الإمارات الحكيمة للأزمة وكفاءة إجراءاتها في سبيل الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وسلامتهم.

وأكد الجانبان ضرورة احتواء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.