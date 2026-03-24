الإمارات

الإمارات تستضيف عملية الإفراج عن مواطن أمريكي من أفغانستان

وام

أعلنت وزارة الخارجية عن استضافة دولة الإمارات لعملية الإفراج عن مواطن أمريكي كان مسجونا في أفغانستان وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

وأعربت الوزارة عن شكرها للولايات المتحدة وأفغانستان على ثقتهما بدولة الإمارات واختيارها كموقع لعملية الإفراج ما يُجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية، ويعكس نهجها القائم على تعزيز الحوار والتعاون الدولي، وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة، لافتة إلى تطلعها إلى أن تُسهم هذه الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.