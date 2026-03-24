الإمارات.. أمطار قياسية و93.3 ملم أعلى كمية مسجلة في عجمان

سجّلت الأمطار المنهمرة على مناطق الدولة، أمس، كميات قياسية حتى نهاية اليوم، في ظل تأثر الدولة بحالة جوية نشطة اتسمت بتكاثر السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق.

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة المنامة في إمارة عجمان تصدّرت قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 93.3 ملم، تلتها منطقة غياثي في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بكمية بلغت 91 ملم، ثم منطقة الوثبة في أبوظبي بـ88.2 ملم.

كما سجّلت مدينة محمد بن زايد في أبوظبي كمية أمطار بلغت 78.7 ملم، فيما جاءت منطقة الرويس في منطقة الظفرة خامساً بواقع 75.7 ملم، ضمن المناطق الأكثر تأثراً بالحالة الجوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن هذه الكميات تعكس قوة الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، والتي تميزت بنشاط واضح في السحب الركامية المصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

وأكد المركز استمراره في متابعة تطورات الحالة الجوية وتحديث البيانات بشكل مستمر، داعياً الجمهور إلى متابعة النشرات الرسمية والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.