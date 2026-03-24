"الداخلية" تدعو للالتزام بإرشادات السلامة خلال الحالة الجوية

دعت وزارة الداخلية الإمارات الجمهور إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، في ظل استمرار الحالة الجوية وتقلبات الطقس المصحوبة برياح شديدة تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة، مشددة على ضرورة خفض السرعة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم القيادة إلا عند الضرورة، مع التحلي بالهدوء والحذر لتفادي الحوادث.

وفيما يتعلق بالسلامة العامة، حثت على عدم الخروج إلا للضرورة، وتجنب التنقل خلال فترات الرياح القوية، مع تقديم السلامة على أي اعتبار آخر.

كما نبهت إلى خطورة التواجد في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى تجنبها بشكل كامل، إلى جانب الامتناع عن ارتياد البحر خلال هذه الظروف، وتفادي مناطق تجمع المياه.

وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، محذرة من تداول الشائعات أو نشر معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها.

وفيما يخص السلامة المنزلية، دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، وتأمين الشرفات والأسطح، وإزالة أي مواد قد تشكل خطرا في الساحات الخارجية.

وأكدت الوزارة على أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في حماية الأفراد والمجتمع، ويعزز من مستويات السلامة العامة.