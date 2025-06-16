لوحات الأداء رؤية شاملة حول جودة التعليم بالمدارس الخاصة في أبوظبي



في خطوة نوعية لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في قطاع التعليم الخاص، كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن لوحات أداء المدارس المعتمدة، والتي سيتم وضعها بشكل بارز عند مداخل جميع المدارس الخاصة في الإمارة.

وستقوم اللوحات بتزويد أولياء الأمور، والطلبة، وزوّار المدارس برؤى واضحة ومباشرة حول أحدث نتائج تقييمات برنامجي ارتقاء وعلامة الهوية الوطنية، بما يؤكد التزام الدائرة برفع معايير التعليم وتمكين أولياء الأمور من الحصول على رؤى هادفة حول بيئة التعلم الخاصة بأبنائهم.

وفي هذا السياق، قال سليمان العامري، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص ومدارس الشراكات بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة: لا تقتصر هذه اللوحات على كونها أداة تقييم فحسب، فهي تجسّد التزام المدارس بتحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة. ومن خلال تسليط الضوء على نتائج الأداء، فنحن نحرص على تشجيع المدارس نحو التطوير المستمر، وتمكين أولياء الأمور من تكوين رؤية واضحة وشاملة حول جودة التعليم. وتقدم لوحات أداء المدرسة صورة موجزة وسريعة عن مؤشرين رئيسيين يعكسان جودة المدرسة، وهما:

تقييم ارتقاء

وهو إطار تقييم أداء المدارس، والذي يشمل ستة معايير أداء أساسية وهي: جودة إنجازات الطلبة، وجودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار، وجودة عمليات التدريس والتقييم، بالإضافة إلى جودة المنهاج التعليمي، وجودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، وجودة قيادة المدرسة وإدارتها.

علامة الهوية الوطنية

مقياس يعكس مدى ترسيخ وتشجيع المدارس للقيم والثقافة الوطنية والمواطنة ضمن بيئتها التعليمية.

وسيتم لاحقاً إضافة «علامة جودة الحياة المدرسية» إلى لوحات أداء المدرسة، لتكون مؤشراً واضحاً على جهود المدارس في رعاية وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية والبدنية لكل من الطلبة والمعلمين، بما ينعكس إيجاباً على البيئة التعليمية ككل.

تنسجم هذه المبادرة مع جهود الدائرة المتواصلة لبناء منظومة تعليمية عالمية المستوى في أبوظبي، حيث يُعدّ تمكين الأسر من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة من أهم ركائز النجاح.