عبدالله بن زايد يعزي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة باستشهاد طاقم طائرة مروحية





تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، بخالص التعازي إلى دولة قطر الشقيقة باستشهاد منتسبي القوات المسلحة القطرية، النقيب طيار مبارك سالم دواي المري، والنقيب طيار سعيد ناصر صميخ، والرقيب فهد هادي غانم الخيارين، والوكيل عريف محمد ماهر محمد، من طاقم وأفراد طائرة مروحية إثر تعرضها لعطل فني أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية لدولة قطر.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر في هذا المصاب الأليم، معربا عن خالص تعازيه لدولة قطر وأهالي وذوي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة قطر الشقيقة وشعبها من كل سوء.