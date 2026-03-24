محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الإندونيسي وأمين عام «الناتو» الاعتداءات الإيرانية ومستجدات أوضاع المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية، بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية.

وجدد برابوو سوبيانتو إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكداً تضامن إندونيسيا مع دولة الإمارات ودعمها الكامل كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيداً بإدارة الدولة للأزمة وكفاءة إجراءاتها في سبيل الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وسلامتهم.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة العالقة، بما يحفظ أمنها واستقرارها ويجنبها مزيداً من الأزمات.

كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، مؤكدين الحرص على مواصلة دعم العلاقات الثنائية، بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين ويخدم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق الاتصال إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة على دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية، وأدان الاعتداءات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية فضلاً عن ميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد مارك روته بإدارة دولة الإمارات للأزمة والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.