رئيس الدولة وأمين عام حلف "الناتو" يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع معالي مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تطرق الاتصال إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة على دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية، وأدان معاليه الاعتداءات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية فضلاً عن ميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد معاليه بإدارة دولة الإمارات للأزمة والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.