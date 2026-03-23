شرطة الشارقة تكثف دورياتها وتدعو الجمهور لتوخي الحيطة والحذر خلال الأمطار

كثّفت شرطة الشارقة من انتشار دورياتها الميدانية على مختلف الطرق، لمتابعة الحالة المرورية وتعزيز الانسيابية، والتدخل السريع عند الحاجة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق خلال الظروف الجوية الراهنة، ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، تزامناً مع هطول الأمطار التي تشهدها الإمارة، مؤكدة أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية لضمان سلامة الجميع.

وأوضحت أن الظروف الجوية الحالية تستدعي ترك مسافات أمان كافية بين المركبات، وتخفيف السرعات، والانتباه لمفاجآت الطريق، خاصة في ظل تدني مستوى الرؤية في بعض المناطق.

كما شددت على ضرورة تجنب الاقتراب من أماكن تجمع المياه وجريان الأودية والسدود، لما قد تشكله من خطر على الأرواح والممتلكات، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة. وأكدت أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالتوجيهات يسهم في الحد من الحوادث وضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق.