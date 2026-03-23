ما هي المخالفات المرتبطة بالأجواء الماطرة في الإمارات؟

في ظل الحالة الجوية التي تشهدها دولة الإمارات، والمتمثلة في هطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة برياح نشطة ورعد وبرق واحتمال تساقط البرد، إلى جانب تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، دعت الجهات المختصة أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكدت الجهات المعنية أهمية الالتزام المجتمعي خلال هذه الظروف الجوية الاستثنائية، مشددة على عدد من السلوكيات المخالفة التي قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، نظراً لما تشكله من خطر على الأرواح والممتلكات.

المخالفات المرتبطة بالأجواء الماطرة:

التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة.

الغرامة بالدرهم: 1000

النقاط المرورية: 6

مدة حجز المركبة: —

دخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها.

الغرامة بالدرهم: 2000

النقاط المرورية: 23

مدة حجز المركبة: 60 يوما

إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية.

الغرامة بالدرهم: 1000

النقاط المرورية: 4

مدة حجز المركبة: 60 يوما