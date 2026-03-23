تعرف إلى إرشادات السلامة لبلدية دبي خلال الأمطار والرياح

حددت بلدية دبي مجموعة من إرشادات السلامة خلال الأمطار والرياح شملت:

1- التأكُّد من تأمين وعزل كافة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل أو المبنى

2. تنظيف المصارف الداخلية للأمطار في المنزل أو المبنى

3. استخدام المصارف المخصصة لمياه الأمطار لتصريف التجمعات المطرية

4. تجنُّب فتح أو استخدام مناهل صرف صحي لتصريف مياه الأمطار

5. تثبيت الأثاث الخارجي بإحكام داخل المنزل أو المبنى

6. ⁠إزالة الأدوات والمعدات والمواد التي قد تتطاير من شرفات المنزل أو سطح المبنى

7. تجنُّب المشي بجانب الأشجار واللوحات غير الثابتة والأسوار المؤقتة والمواقع الإنشائية

8. تجنُّب الدخول أو المشي في مواقع تجمعات المياه

9. الإبلاغ عن أي تجمّع مياه أو سقوط أشجار وذلك من خلال الاتصال على الرقم 800900 أو عبر تطبيق الواتساب