قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 147 صاروخاً و282 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 147 صاروخا و282 طائرة مسيرة استهدفت البلاد منذ بدء الهجمات الإيرانية، مشددة على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

وفي هذا السياق، أهابت القيادة العامة بالجميع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر لضمان سلامتهم، موجهة بالابتعاد التام عن المواقع المتضررة وأي أجسام مشبوهة.

كما حذرت بشدة من تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، داعية إلى تجنب تناقل الشائعات والحرص التام على متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات الدقيقة.