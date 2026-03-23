شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر اللازمين على الطرقات نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة حتى يوم الجمعة المُقبل، 27 من الشهر الجاري، مُناشدةً السائقين اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وأكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية، مُشددة على أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية حرصاً على السلامة العامة.

وحذرت شرطة دبي من ارتياد البحر في ظل التقلبات الجوية والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة، مؤكدةً أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، متمنيةً للجميع السلامة والأمان.

الجدير ذكره أن شرطة دبي توفر خدمة (شهادة لمن يهمه الأمر) على الموقع الرسمي لشرطة دبي وتطبيق شرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية حيث يستطيع المُتعامل التقديم عليها إلكترونيا، ومن ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) له إلكترونياً.

ويتم التقديم على الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشرطة دبي وتطبيق شرطة دبي، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر).