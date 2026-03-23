​شرطة عجمان تحذر من مخاطر التقلبات الجوية وتدعو لتوخي الحذر

​أصدرت القيادة العامة لشرطة عجمان تنبيهاً عاجلاً دعت فيه الجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر الشديدين خلال فترة هطول الأمطار التي تشهدها الإمارة، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة والابتعاد الفوري عن أماكن تجمع المياه والمناطق التي قد تشهد سيولاً جارفة حرصاً على سلامة الجميع.

​وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي تحت شعار أن أمن الجمهور هو الهدف الأسمى وسعادتهم هي الغاية المنشودة، حيث تعمل الفرق الشرطية على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة المرورية والتعامل السريع مع أي بلاغات طارئة.