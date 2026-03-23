وزارة الداخلية تدعو إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء سقوط حبات البرد

دعت وزارة الداخلية أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والحيطة خلال سقوط حبات البرد، مؤكدة أهمية التعاون لضمان سلامة الجميع وتقليل المخاطر المحتملة.

وشددت الوزارة على أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، مع الحرص على متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية بشكل مستمر.

كما أوصت بضرورة تغطية السيارات والممتلكات الخارجية لحمايتها من الأضرار الناتجة عن تساقط البرد، وفي حال التواجد خارج المنزل، ينبغي التوجه فورا إلى أماكن آمنة ومغلقة لتجنب التعرض للإصابات.

ودعت الوزارة قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إضافة إلى التوقف في أماكن آمنة والبقاء داخل المركبة عند الحاجة، حفاظا على السلامة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية أن وعي أفراد المجتمع والتزامهم بالتعليمات يسهم بشكل كبير في الحد من المخاطر، مشيرة إلى أن التعاون المشترك يعزز من تحقيق بيئة أكثر أمنا وسلامة.

واختتمت الوزارة دعوتها بالقول: نعمل معا من أجل مجتمع أكثر أمنا وسلامة.