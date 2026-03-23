قرقاش: دول الخليج كانت سنداً في الرخاء ..فأين المواقف في وقت الشدة؟

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دول الخليج العربي من حقها التساؤل عن دور مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، في مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والدول العربية والإقليمية "الكبرى، في ظل ما تتعرض له دول المنطقة من عدوان إيراني غاشم.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "يحقّ لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل: أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغاشم؟ وأين الدول العربية والإقليمية "الكبرى"؟

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "في هذا الغياب والعجز، لا يجوز لاحقًا الحديث عن تراجع الدور العربي والإسلامي أو انتقاد الحضور الأمريكي والغربي".

وأشار معاليه: "لقد كانت دول الخليج العربي سندًا وشريكًا للجميع في أوقات الرخاء… فأين أنتم اليوم في وقت الشدة".