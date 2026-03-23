"الطوارئ والأزمات": الأصوات الناتجة عن التقلبات الجوية طبيعية

طمأنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجمهور بشأن الأصوات الناتجة عن التقلبات الجوية كالرعد، مؤكدة أن هذه الأصوات طبيعية ومعتادة في مثل هذه الظروف الجوية.

وقالت الهيئة في تدوينة على حسابها في منصة إكس: "نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة حالياً، وما قد يصاحبها من أصوات ناتجة عن التقلبات الجوية كالرعد، فإن هذه الأصوات طبيعية ومعتادة في مثل هذه الظروف الجوية".

وأضافت "ونؤكد أنه في حال وجود أي تهديد سيتم إرسال التحذيرات والتعليمات بشكل فوري عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لضمان سلامة الجميع"، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات.