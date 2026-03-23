عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بضمان ألا يعطش أحد أو يُهمّش

سموه: الماء حياة وكل قطرة نحميها هي وعد للأجيال القادمة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التزام الإمارات بضمان ألا يعطش أحد، وألا يُهمَّش أي شخص، معبراً بذلك عن مسؤولية حماية الموارد، وضمان حقوق الجميع في الحصول على الماء.

وشدد سموه في تغريدة نشرها على حسابه في منصة «إكس»، أمس، على أهمية الحفاظ على كل قطرة من المياه كواجب نحو الأجيال القادمة.

وقال سموه: «الماء حياة، وكل قطرة نحميها هي وعد للأجيال القادمة. نحمل معنا التزاماً ألا يعطش أحد، وألا يُهمَّش أحد».

وتواصل دولة الإمارات قيادة جهود الأمن المائي العالمي عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة، أبرزها مبادرة محمد بن زايد للماء ومؤسسة سقيا الإمارات، إضافة إلى استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في وقت يواجه العالم أزمة مياه حادة، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، ويعيش 2.4 مليار آخرون في مناطق تعاني من شح المياه.

وتعكس المبادرات الإماراتية التزام الدولة بالاستثمار في حلول ندرة المياه، منها تعهد بقيمة 150 مليون دولار، تم الإعلان عنه في «COP28»، وبرنامج الأنهار النظيفة، الذي رصد نحو 60 مليون دولار لمعالجة تحديات المياه والنفايات في إندونيسيا والفلبين والبرازيل، كما تعمل الإمارات من خلال مبادرة «الفارس الشهم 3» على دعم قطاع غزة عبر حفر الآبار وصيانة المضخات، وتشغيل ست محطات تحلية، وإطلاق مشروع شريان الحياة بطول 7.5 كيلومترات، وبقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون غالون يومياً تخدم أكثر من مليون شخص.

كما استكملت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مشاريع لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد عبر حفر 10 آبار، توفر المياه لحوالي 65 ألف شخص، بينما أرسلت الإمارات سفينة تحتوي على 14 محطة تحلية إلى قبرص لتعزيز قدراتها المائية.

ومن جانب التمويل أطلق صندوق أبوظبي للتنمية منصة عالمية للمياه تستهدف تمويل مشاريع بقيمة 2 مليار دولار، مع تخصيص مليار دولار في السنوات من 2026 إلى 2030، وتشمل مشروعات في طاجيكستان وموريتانيا لتوفير المياه للطاقة والري والشرب.

كما تهدف مبادرة محمد بن زايد للماء وبرنامج تحدي المياه إلى تعزيز الابتكار في استخدام المياه وقطاع الزراعة، بينما تستمر مؤسسة سقيا الإمارات في توفير المياه النظيفة لأكثر من 15 مليون شخص في 37 دولة، مدعومة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه لتحفيز حلول مستدامة، لمواجهة شح المياه عالمياً.